Après la contestation, le président du FC Rouen réduit le prix des places contre Toulouse

Ne dit-on pas qu’une « faute avouée est à moitié remboursée » ?

À l’annonce du prix des places pour la réception de Toulouse par le FC Rouen (N1) pour le compte des 16es de finale de Coupe de France, supporters toulousains et rouennais avaient fait savoir leur mécontentement. Si bien que le TéFéCé a publié un communiqué dans lequel il prévient ses supporters qu’il paiera 25 euros de leur place, originellement affichée à 35 euros. Les Rouen Fans, eux, avaient appelé au boycott de la rencontre prévue ce dimanche à 17h30.

𝗥𝗼𝘂𝗲𝗻-𝗧𝗼𝘂𝗹𝗼𝘂𝘀𝗲 : 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝘁𝗮𝗿𝗶𝗳𝘀 Communiqué officiel ⏩ https://t.co/L4hYV6EUdU pic.twitter.com/GHzwzt6C57 — FC Rouen 1899 (@FCRouen) January 17, 2024

Alors, ce matin, le fortement critiqué président du FC Rouen, Charles Maarek, a annoncé qu’il baissait le prix des places et a fait son mea culpa : « Dans la vie, il y a un temps pour tout. Celui de reconnaître mon erreur est arrivé. […] L’orgueil et le ressentiment mènent parfois à des décisions iniques. Cette grille tarifaire en était une. » Il indique que les nouveaux tarifs, revus à la baisse entre 10 et 30 euros selon la place, seront disponibles sur la billetterie en ligne dès 14 heures aujourd’hui et que les gens ayant déjà acheté leurs billets seront remboursés de la différence.

Le pourtour reste tout de même à 15 euros.

