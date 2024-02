Coupe de France : le coup de malice du gardien de Valenciennes lors de la séance de tirs au but

Roublardise ou antijeu ?

Dans le quart de finale de Coupe de France opposant Rouen à Valenciennes, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager et ont donc dû jouer leur qualification lors d’une séance de tirs au but (1-1, 2-4 aux tirs au but). Le gardien du club nordiste, le bien nommé Jean Louchet, a jeté la gourde de son homologue adverse à multiples reprises hors du terrain. La raison ? Son homologue Léonard Aggoune est du genre à noter sur sa gourde les tirs préférentiels des joueurs. Une manière donc de prendre l’avantage pour le Valenciennois.

Pour beIN Sports, à la fin de la rencontre, le portier est revenu sur son geste peu ordinaire. « Vous avez des yeux partout, s’est-il amusé. On était ensemble au PSG, je le connais très bien, je savais qu’il avait une bouteille. Je l’ai retirée deux fois, mais ils l’ont remise, ils lui ont redonnée », a confirmé le natif de Beauvais. Même avec sa bouteille à ses côtés, Léonard Aggoune n’aura pas réussi à réitérer l’exploit des deux tours précédents lors desquels les Rouennais avaient éliminé Toulouse et Monaco aux tirs au but.

Jean Louchet, le gardien valenciennois qui balance la bouteille de Léonard Aggoune où sont inscrits des indications sur les tireurs de tab adverses 😭 pic.twitter.com/5C4pJ2fK48 — Yon Ecenarro (@YonEcenarro) February 28, 2024

Quoi ? Les tirs au but ne sont pas de la loterie ?