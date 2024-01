Reims et Toulouse sans trembler, Laval cartonne

La magie de la coupe, c’est fini.

A l’image du début de ce week-end de 32es de finale de Coupe de France, les six affiches de 17h30 n’ont livré aucun surprise. Tenant du titre, Toulouse n’a pas laissé le Chambéry (N3) – club habitué aux exploits – de Nassim Akrour espérer quoi que ce soit. Le nom du briseur de rêves ? Naatan Skyttä, auteur d’un doublé en une petite demi-heure pour vite plier l’affaire pour le Tef, finalement vainqueur (3-0). Autre écurie de Ligue 1 engagée à cette heure, le Stade de Reims ne s’est pas révélé beaucoup plus poli sur la pelouse de Dinan-Léhon (N2). Au contraire, les Champenois ont plié l’affaire dans les dix premières minutes grâce à un doublé de Mamadou Diakhon, histoire d’honorer sa première titularisation avec Reims. Pour son anniversaire, Mohamed Daramy a ensuite alourdi la note (3-0).

Du suspense, il n’y en a pas eu non plus à quelques dizaines de kilomètres de là, à Dieppe, où les locaux ont subi la foudre de Laval. Idéalement lancés par Antonin Bobichon (8e), les Tangos ont déroulé face au pensionnaire de N3 (4-0). Une logique également respectée du côté de Louhans-Cuiseaux (N3), battu 2-0 par le FC Rouen (N1). Les deux rencontres les plus disputées ont finalement été celles qui opposaient des écuries de même rang. A Bergerac (N2), Libourne (N2) est tombé les armes à la main (2-1), pendant que Feurs (N3) et Saint-Priest (N3) se livraient un mano a mano féroce dans ce faux derby Saint-Etienne – Lyon, qui a finalement tourné en faveur des San-Priods après une fin de match dantesque, et un poteau salvateur pour Saint-Priest (3-5).

Comme quoi, il y a encore des petites équipes dans le foot.

Chambéry 0-3 Toulouse

Buts : Skyttä (7e, 35e) & Dallinga (85e)

Feurs 3-5 Saint-Priest

Buts : Charrat (30e), Lallemand (58e) & Aguir (84e) pour Feurs / Essimi (15e), Antunes (34e), Pottier (61e), Mila (81e) & Ruiz (94e) pour Saint-Priest

Dinan-Léhon FC 0-3 Stade de Reims

Buts : Diakhon (5e, 9e) & Daramy (82e)

Dieppe 0-3 Laval

Buts : Bobichon (8e), Kadile (49e) & Sanna (64e)

Louhans-Cuiseaux FC 0-2 FC Rouen

Buts : Dia (35e) & Bassin (70e)

Bergerac 2-1 Libourne

Buts : Tressens (37e) M’laab (46e) pour Bergerac / Souane (35e) pour Libourne

