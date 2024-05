Pronostic Valenciennes Quevilly-Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes enchaîne contre Quevilly Rouen

Valenciennes sait depuis plusieurs semaines qu’il sera relégué et évoluera en National. Cette annonce semble avoir libéré les Nordistes qui enchainent de très bons résultats. En effet, le VAFC s’est imposé à deux reprises à domicile face à Ajaccio (1-0) et contre Grenoble (2-0). Le week-end dernier, les Valenciennois étaient à Troyes pour un match important pour le maintien pour l’Estac. Mené au score, Valenciennes n’a pas lâché et est parvenu à faire son retard. Cette rencontre n’est pas allée à son bout puisque les supporters troyens ont jeté des fumigènes sur la pelouse. En guise de préparation pour l’an prochain, la bande à Kantari veut finir sur une bonne note cette saison.

En face, Quevilly-Rouen va subir le même sort que Valenciennes mais l’a appris bien plus tardivement. En effet, en s’inclinant contre Dunkerque (1-2) le week-end dernier, la bande à Jean-Louis Garcia a été officiellement reléguée en National. Pour sa 3e saison de rang en Ligue 2, QRM ne sera pas parvenu à se sauver. Depuis l’arrivée de Garcia, le club normand avait montré quelques signes d’amélioration mais signait surtout des nuls. Touché par cette relégation, Quevilly Rouen pourrait subir une contre-performance face à Valenciennes qui finit fort.

