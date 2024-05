Pronostic Troyes Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match Ligue 2

Troyes, la victoire de l’espoir face à Valenciennes

Ce vendredi, Troyes abat sa dernière carte pour le maintien avec la réception de la lanterne rouge, Valenciennes. L’ESTAC est au plus mal à la 17e place avec 4 points de retard sur le premier non relégable. Pour conserver ses chances, le club troyen doit s’imposer et espérer des faux-pas de ses adversaires. En Ligue 1 l’an passé, Troyes se rapproche de plus en plus d’une seconde descente consécutive. Arrivé en cours de saison, David Guion n’a pas trouvé les leviers pour relancer le club. Après avoir subi 4 revers de rang, l’ESTAC a limité la casse en obtenant des nuls contre Pau (2-2) et le week-end dernier à Amiens (0-0).

En face, Valenciennes est officiellement relégué et évoluera en National l’an prochain. Le club nordiste est en train de se préparer pour cette relégation. Sur le plan sportif, les hommes de Kantari évoluent libérés depuis quelques semaines et cela se fait ressentir sur le terrain. En effet, après avoir gêné le Paris FC, le VAFC vient de remporter ses deux derniers matchs face à Ajaccio et contre Grenoble. Troyes est prévenu et ne doit pas s’attendre à une équipe valenciennoise qui arrive en victime. Abattant sa dernière carte et jouant à domicile, Troyes devrait s’imposer dans ce duel de mal classés et conserver ses chances de maintien.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

