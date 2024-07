Pronostic Brésil Colombie : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América 2024

À deux points d’écart l’un de l’autre, le Brésil et la Colombie croiseront le fer à l’occasion de l’affiche la plus alléchante de ces phases de poules de Copa América 2024. Un match nul suffirait aux Colombiens pour conserver la première place du groupe D. Si vous souhaitez parier sur la rencontre, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Et nous, on vous donne nos pronostics Brésil Colombie.

100€ offerts en CASH pour parier sur nos pronostics Brésil Colombie

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari pour l’énorme match retour que tout le monde attend !

Ce qui veut dire que si votre 1er pari de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel puisqu’en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Nos pronostics Brésil Colombie

► Le pari « Match nul ou victoire Colombie » est coté à 1,85 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 185€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Équipe qui marque le premier but : Colombie » est coté à 2,45 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 245€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Le pari « Match Nul » est coté à 3,30 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 350€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Vers un déclic du Brésil ?

Difficile de situer l’état de forme de la Seleção en ce début juillet. En dépit d’une préparation intéressante, où les Brésiliens ont non seulement renversé la bande de Bellingham (0-1), puis montré du caractère face à l’Espagne obtenant un match nul spectaculaire (3-3), ils n’ont ensuite que peu rassuré lors de la victoire poussive sur le Mexique (2-3) et d’un nul ennuyeux face aux USA. Cela s’était d’ailleurs confirmé dès l’entrée en compétition de la sélection brésilienne, qui avait buté sur de solides costaricains (0-0). Heureusement, Vincius et ses partenaires ont largement déjoué le piège paraguayen de la J2 (4-1), notamment grâce à un réalisme rassurant. Quoi qu’il en soit, c’est une tout autre équipe que celle qui s’était inclinée face à cette même Colombie il y a un peu plus de 6 mois (2-1), à l’époque dirigée par l’intérimaire Diniz, qui se déplacera au Lewis Stadium dans la nuit de mercredi. Désormais sous la houlette de l’emblème national Dorival Junior (0 défaite en 6 matchs), le Brésil n’a pas d’autre choix que les 3 points pour s’emparer de la première place.

La Colombie sûre de ses armes

Cela s’annonce plus que tendu quand on connaît la qualité du groupe colombien, qui ne s’est pas prié pour allonger sa série d’invincibilité à 25 rencontres lors de son succès net et sans bavure face au Costa Rica (3-0), sécurisant au passage sa 6e phase finale de Copa d’affilée. Les Cafeteros avaient déjà répondu aux attentes dès leur entame de compétition, dominant d’embêtants paraguayens (2-1). Place désormais à une rencontre de gala, face à un des plus grands adversaires du continent sud-américain, et plus généralement de la planète football. Les Colombiens semblent largement préparés pour ce genre de rendez-vous, comme ils l’avaient prouvé en disposant de l’Allemagne et de l’Espagne quelques mois auparavant. Ils n’ont besoin que d’un petit point pour rejoindre un quart de finale plutôt abordable.

Des forces de chaque côté

Privée de sa star Neymar, l’attaque jaune et vert reste pour le moins l’une de celles les plus compétitives du tournoi. Emmenée par les madrilènes Vinícius (doublé face au Paraguay) et Rodrygo, l’offensive est soutenue par le triangle Paquetá-Guimarães-João Gomes, qui semble enfin prendre de l’épaisseur. En face, petit doute sur le numéro 9 aligné, puisque Córdoba (Krasnodar) et Borré (Internacional) se tirent la bourre sur le front de l’attaque. Cela ne devrait pas tellement bouger pour le reste, avec des ailes assurées par les excellents Luis Diaz (Liverpool) et James (3 passes décisives déjà). À noter le retour en forme de Sánchez (Galatasray) dans l’axe défensif, auteur d’une réalisation des 3 réalisations de son équipe lors de la J2.

Les compositions probables pour ce Brésil – Colombie

Brésil : Alisson Becker – Danilo, Militão, Marquinhos, Wendell (ou Arana) – Guimarães, Gomes – Raphinha, Paquetá, Vinícius Jr – Rodrygo.

Colombie : Vargas – Muñoz, Sánchez, Cuesta (ou Mina), Mojica – Ríos, Lerma – Arias, James Rodríguez, Diaz – Córdoba (ou Borre).

La Colombie tient son pari

Alors qu’elle n’a jamais battu le Brésil deux fois de suite dans son Histoire, la Colombie semble dans les meilleures conditions pour faire déjouer les pronostics, en conservant la tête du groupe D, et ainsi envoyer le Brésil probablement affronter en 8e de finale une sélection uruguayenne loin d’être facile à battre. Elle devrait néanmoins encaisser au moins un but dans une rencontre qui s’annonce électrisante, avec des buts des deux côtés.

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Brésil Colombie

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Brésil Colombie sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Brésil Colombie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en bonus de 120€ en EXCLU (utilisez le code RDJ) avec Betclic

– 100€ de bonus DIRECT (Dépose 100€ et Mise avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic pronostic Brésil Colombie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Copa América : la Colombie tranquille face au Costa Rica, le Brésil se réveille contre le Paraguay