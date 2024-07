La Colombie résiste au Brésil, qui affrontera l’Uruguay en quarts

Ainsi s’achève la phase de poules.

Le Brésil et la Colombie avaient rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi pour le choc au sommet du groupe D. Et à l’arrivée, les deux équipes n’ont su se départager (1-1), un résultat qui offre la première place à la Tricolor. Après un frisson sur un coup franc lointain de James Rodríguez ayant heurté la barre, la Seleção avait pourtant pris les devants, Raphinha trouvant la lucarne dans le même exercice (12e). Logiquement, la Colombie répond par Daniel Muñoz, à la conclusion d’une belle action plein axe (45e+6). Malgré un dernier gros raté de Rafael Santos Borre en fin de partie, le second acte fut plus calme. Les deux équipes sont qualifiées pour les quarts de finale, dans la nuit de samedi à dimanche : ce sera face à l’Uruguay de Marcelo Bielsa pour le Brésil, tandis que la Colombie affrontera le Panama.

<iframe loading="lazy" title="Copa America 2024 - Le Brésil accroché par la Colombie termine deuxième de son groupe" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/1ghEAOxo4ck?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Dans l’autre rencontre du groupe, le Costa Rica voulait encore croire à la qualification, mais reste à quai malgré son succès face au Paraguay. Francisco Calvo (3e) et Josimar Alcocer (7e) avaient bien lancé les Ticos, mais la superbe réduction du score de Ramon Sosa (55e) et surtout le point gratté par le Brésil ont eu raison de leurs espoirs.

Place désormais aux choses sérieuses.

