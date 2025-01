Le point sur le classement de la Ligue des champions

Les clubs français sont là !

À l’issue de cette première partie de la septième journée de la Ligue des champions, l’information est colossale : il y aura au moins trois clubs français en seizièmes de finale de la coupe aux grandes oreilles. Oui, car 11 points sont désormais le seuil qui assure aux différentes équipes la possibilité de passer le tour suivant à coup sûr. Si Brest, qui jouera ce mercredi face au Shakhtar Donetsk, et Lille, malgré sa défaite à Anfield, en étaient déjà assurés, l’AS Monaco a converti l’essai grâce à sa victoire face à Aston Villa. Avec 13 points chacune, les trois équipes peuvent encore espérer décrocher un ticket pour une qualification directe en huitièmes ou, à défaut, viser un statut de tête de série en vue des barrages (des seizièmes de finale, quoi). Il faut pour cela terminer entre la 9e et la 16e place.

3/4 French clubs have mathematically secured the Ligue des champions knockouts:

Stade brestois Lille AS Monaco

PSG are one that need to secure the Top 24 spot in order for France to have 4/4 clubs in the knockouts. pic.twitter.com/62QHF1SSJ6

— Football Rankings (@FootRankings) January 21, 2025