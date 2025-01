La Coupe de la Ligue de retour ?

La Coupe moustache n’est pas morte !

Disparue en 2020, la Coupe de la Ligue pourrait bientôt renaître. En tout cas, l’idée gagne du terrain parmi plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, notamment depuis la réduction du nombre de clubs en championnat à 18 équipes, ce qui donne moins de matchs à disputer pour les équipes non engagées en compétitions européennes.

Selon L’Équipe, un groupe de travail devait être constitué en début de saison avec cinq dirigeants de clubs de Ligue 1 dont Marc Keller (Strasbourg), Waldemar Kita (Nantes), Laurent Prud’homme (Lyon), Pascal Robert (Brest) et Arnaud Pouille (Rennes). L’objectif ? Réfléchir à un format adapté pour réintroduire cette compétition si chère à Frédéric Thiriez (ex-président de la LFP) et à Fabien Lévêque (commentateur France TV), tout en évitant de surcharger le calendrier des clubs européens. Parmi les pistes évoquées figurent un premier tour régionalisé pour réduire les déplacements, l’intégration des futurs clubs de Ligue 3 professionnelle, et l’obligation d’aligner un certain nombre de jeunes joueurs sur les feuilles de match, à l’image du challenge Espoirs U23.

Le retour de la Coupe de la Ligue est encore (très) lointain

Bien que la Coupe de la Ligue n’ait jamais été plébiscitée par le grand public, elle était appréciée des directions de clubs, car elle offrait un surplus économique « Cette Coupe de la Ligue comblait certaines semaines et apportait des recettes » déclare un dirigeant de Ligue 1. Cependant, ce projet n’est pas encore une priorité. L’idée d’un retour de la Coupe de la Ligue ne doit pas bousculer la réforme éventuelle de la Coupe de France, actuellement à l’étude. Elle ne doit pas non plus rajouter trop de rencontres pour les clubs engagés en Europe.

Peut-être que l’OM pourrait enfin gagner un trophée.

