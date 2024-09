Un nouveau look pour la Coupe de France ?

Et pourquoi pas avec une poule unique de 12 000 clubs, tiens ?

Candidat à sa propre succession à la tête de Fédération française de football, dont l’élection aura lieu le 14 décembre prochain, Philippe Diallo s’est confié à L’Équipe, ce mardi, et indique notamment réfléchir à une réforme de la Coupe de France.

Une refonte pour la Vieille dame

« Une réflexion doit s’ouvrir sur la Coupe de France, lance-t-il. Son format, son calendrier. C’est l’épreuve la plus populaire en France et elle mérite d’être revisitée, sans toucher aux fondamentaux. Je pense aussi que l’on doit à nos clubs un effort de simplification, il y a trop de règlements. Et la Fédération doit être un centre d’innovation, on doit être à la pointe en matière de datas, d’intelligence artificielle. Je souhaite que la FFF devienne une sorte de marque mondiale. Elle en a la capacité, avec nos sélections nationales qui sont enviées dans le monde. Il est temps que notre rayonnement s’internationalise. »

Comme d’hab, ce n’est pas en pleine campagne qu’on aura du concret.

Pascal Gastien : « Voir les Chamois niortais dans cet état, ça me déchire »