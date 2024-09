Cyril Linette prône le retour de la Coupe de la Ligue

Une revenante.

Invité ce mercredi soir sur le plateau de l’After Foot, Cyril Linette, désormais seul adversaire de Vincent Labrune pour le poste de président de la LFP, a fait part de ses projets s’il venait a être élu le 10 septembre. Parmi eux, l’ancien boss du journal L’Equipe aimerait remettre sur pied un « monument » du football français, la fameuse Coupe de la Ligue !

La compétition nationale avait disparu en 2020, après une victoire du PSG. Mais dans la nouvelle formule proposée par l’ex-patron du PMU, les clubs européens en seraient exemptés, pour éviter une saison à rallonge. Seules les équipes qui n’ont que le championnat et la coupe à jouer seront concernées. « Si on remet une Coupe de la Ligue sans les clubs européens avec une place en Ligue Conférence au bout, on donne quand même une possibilité à des clubs intermédiaires de faire des finales, de gagner des coupes, ce qui ne peut plus arriver dans le foot d’aujourd’hui. »

C’est d’accord, à condition que le générique historique soit aussi de retour.

Ricard, un p'tit jaune qui fait voir rouge (et bleu)