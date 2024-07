Le recap du jour : journée de repos

Top Spiel

Zzzzzzzzz… Finalement, ça reste plus excitant les jours de matchs malgré le manque de beau jeu. Heureusement, deux rencontres du début de semaine ont connu une prolongation inattendue (et peu réjouissante) ce mercredi. D’abord à Francfort, où deux supporters portugais auraient été agressés par des stadiers en marge de la victoire aux tirs aux buts contre la Slovénie. À Leipzig ensuite, où la polémique enfle après le geste de Merih Demiral, qui fait désormais l’objet d’une enquête de la part de l’UEFA.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Guy Stéphan

Une équipe type a forcément besoin de son entraîneur. Mais aussi de son adjoint ! Présent en conférence de presse ce mercredi à Paderborn, Guy Stéphan a parfaitement rempli son rôle de bras droit en défendant tous ses joueurs. « On ne va pas demander à Antoine Griezmann de faire du Ousmane Dembélé. Il avait la liberté de jouer dans l’axe », a-t-il expliqué concernant le chouchou de son N+1.

Fan zone : Bidon de basket

Au lendemain de la cohue dans le Galibier, premier grand col de ce Tour de France version 2024, la foule a une nouvelle fois répondu présent sur les bords de la route pour la 5e étape. L’occasion pour Clément Russo, l’un des deux échappés du jour, de s’essayer au basket avec un panier posé sur le bord de la route. Malheureusement pour le coureur de la Groupama-FDJ, n’est pas Stephen Curry qui veut. Surtout quand la balle orange se transforme en bidon.

La stat pas piquée des Teutons : 0

Comme le nombre de minutes au cours desquelles les Bleus ont été menés dans cet Euro, n’en déplaise à Xavi Simons. Et tant pis si à l’inverse, ils n’ont que très rarement été devant au tableau d’affichage (52 minutes contre l’Autriche et 5 face à la Belgique).

0 – La France est la seule équipe à n’avoir jamais été menée à l’EURO 2024. Cependant, les Bleus ont passé plus de minutes sur un score de parité que tout autre quart de finaliste (294 minutes). Fermé. pic.twitter.com/KhYR2WYlIV — OptaJean (@OptaJean) July 3, 2024

Dites « Käse » :

En ce jour de pause, pas de grands clichés. Si ce n’est peut-être celui-ci de d’Ivan Toney, en conférence de presse. Il n’y aurait pas du Wes Anderson dans cette photo ? Fantastic Mr. Toney.

De l’autre côté du mur

217. C’est donc le nombre de désistements pour faire barrage au RN avant le second tour des élections législatives ce vendredi, ne laissant place qu’à 89 triangulaires (et deux quadrangulaires) sur les 497 circonscriptions encore à conquérir. Une extrême droite au sein de laquelle les dérapages se multiplient, entre une candidate prise en photo avec une casquette de la Luftwaffe dans le Calvados, un autre condamné pour antisémitisme dans le Morbihan ou une dernière condamnée pour une prise d’otage en 1995 en Mayenne. Des « brebis galeuses » pour Jordan Bardella, choqué de découvrir la vocation de la presse à enquêter sur les candidats. C’en est trop pour Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères sous Mitterand et président du Conseil constitutionnel entre 1995 et 2000, décédé à l’âge de 101 ans. Heureusement il y a bien une bonne nouvelle dans tout ce marasme : en réglant le sprint massif, Mark Cavendish a claqué sa 35e victoire sur le Tour de France, effaçant le record absolu d’Eddy Merckx un an après son abandon à la suite d’une fracture de la clavicule.

Französische Qualität :

Tiens, du bruit. À quelques mètres seulement du centre d’entraînement de Paderborn, il faut se frayer un chemin entre les limaces (vraiment) pour passer une tête au Ahorn BallPark et profiter de l’ambiance. De la musique, des drapeaux, dont celui de la France, des buvettes, l’odeur de la friture, des encouragements… et un match de baseball ! Pas n’importe lequel : un France-Allemagne se jouant dans la cadre du championnat d’Europe U12 se déroulant du 2 au 6 juillet dans la ville accueillant chaque jour Didier Deschamps et sa bande pour leur entraînement quotidien. Au même moment, ils sont d’ailleurs en pleine séance à huis-clos à la Home Deluxe Arena. Les gamins français n’ont pas eu la chance de pouvoir rencontrer Kylian Mbappé et ses copains, mais ils profitent d’un événement important et qui attire une bonne centaine de personnes ce mercredi soir. Les jeunes viennent d’un peu partout en France, l’un d’eux joue même aux États-Unis. Patrick, le papa de Guillaume, un batteur, nous fait un rapide topo et nous explique que les Bleuets risquent d’affronter un 3e ou 4e de poules. Ils ont perdu leur premier match contre les Tchèques (14-4) et les Allemands viennent de leur infliger une deuxième défaite (5-2). Prochaine échéance : l’Ukraine, jeudi à 15h30, à un moment où les footeux seront déjà rendus à Hambourg. Ça fait du bien, aussi, entre deux conférences de presse.

La Dégaine du jour, avec Dégaine :

Pour ou contre le bandeau de NBA ? Pour cet Euro, Memphis Depay a choisi d’arborer une dégaine de basketteur des années 2000. Pour l’instant, on ne peut pas dire que cela lui réussit, avec seulement un but inscrit. On est encore loin du triple-double.

Bienvenue à Herzogenaurach, la ville qui a vu naître adidas et Puma