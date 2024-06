Revivez la victoire de la Suisse (2-0)

ET C'EST TERMINÉ !!! La Suisse s'impose 2-0 contre l'Italie et se qualifie pour les quarts de finale de l'Euro.



Le tenant du titre est éliminé et c'est logique puisque la Suisse a dominé le match de bout en bout et confirme les bonnes choses montrées lors de la phase de groupe.



Et c'est sur ces images de joie des Suisses que je vous abandonne. Merci à vous, vous avez été aussi bons que Granit Xhaka.