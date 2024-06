L’Italie dévoile sa liste officielle et le nom des trois exclus

La Squadra est officielle.

La liste élargie de 30 noms était annoncée le 23 mai, Luciano Spalletti a pris sa décision concernant les joueurs qui représenteront l’Italie lors de l’Euro 2024 en Allemagne. Après un terne match nul 0-0 contre la Turquie et à quelques jours de l’ultime match de préparation contre la Bosnie-Hérzegovine, la liste des 26 est figée. Après les forfaits d’Acerbi et Scalvini, remplacés par le seul Federico Gatti, ce sont Samuele Ricci (Torino), Riccardo Orsolini (Bologne) et Ivan Provedel (Lazio) qui n’ont pas été retenus par le sélectionneur italien.

Vainqueur en 2021 face à l’Angleterre, la Squadra Azzurra a beaucoup à prouver lors de ce championnat d’Europe. Luciano Spalletti doit faire face à un changement de génération avec les retraites notamment de Bonucci et de Chiellini, et présente une liste entre expérience et jeunesse. Présente dans le « groupe de la mort » avec l’Espagne, la Croatie et l’Albanie, son premier adversaire, l’Italie a l’occasion de rappeler au monde du football la grande nation qu’elle a été, et qu’elle peut être.

Une des surprises à venir de cet Euro ?

