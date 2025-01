L'Italie pleure l'araignée noire Fabio Cudicini

L’araignée noire n’est plus.

Ce mercredi, Fabio Cudicini, référence italienne au poste de gardien de but dans les années 1960, s’est éteint à l’âge de 89 ans. Surnommé « l’araignée noire » en son temps, le natif de Trieste (Frioul-Vénétie Julienne) a été formé à Ponziana, puis est passé par l’Udinese, l’AS Rome, Brescia avant une fin de carrière à l’AC Milan. Jamais sélectionné avec la Nazionale, Fabio Cudicini a fait sa légende lors de ses passages chez les Giallorossi et les Rossoneri, où il s’est forgé un joli palmarès.

Premier joueur a réaliser le triplé C1-C2-C3

À Rome d’abord, avec qui il a remporté la Coupe des villes de foire (équivalent de la Ligue Europa aujourd’hui) en 1961 et la première coupe d’Italie de l’histoire du club en 1964. Mais c’est son passage à l’AC Milan qui sera le plus riche en trophées.

La tela del Ragno sul nostro Cuore rossonero. Per sempre. È scomparso Fabio Cudicini, campione di tutto con il Milan, grande portiere e grande persona. Le condoglianze di tutti i rossoneri al figlio Carlo, cresciuto nel Club, e a tutta la famiglia. Ciao Fabio pic.twitter.com/SeRqrhhohc — AC Milan (@acmilan) January 8, 2025

Avec les Rouge et Noir, il remporte le Scudetto en 1968, s’octroie une seconde coupe d’Italie l’année de sa retraite (1972) et empoche une jolie triplette européenne : la Coupe d’Europe des clubs champions (équivalent Ligue des champions) en 1969, une Coupe intercontinentale (stoppée en 2004) la même année et la Coupe des vainqueurs de coupe (ex-C2, disparue en 1999) un an plus tôt. Solide.

Une performance qui lui a valu d’être le premier joueur de l’histoire à remporter le lot de l’époque C1-C2-C3, avec deux clubs différents. À l’annonce de son décès, l’AC Milan et l’AS Roma ont successivement réagi. La première pleure « la toile d’araignée sur le coeur des Rossoneri », quand la seconde rend hommage à un « gardien historique » de la Louve.

L’AS Roma piange la scomparsa di Fabio Cudicini. Storico portiere giallorosso, vinse una Coppa delle Fiere e una Coppa Italia in 8 stagioni tra il 1958 e il 1966. Ai familiari vanno le condoglianze e l’abbraccio dell’intera famiglia romanista. pic.twitter.com/bbJVH9uAch — AS Roma (@OfficialASRoma) January 8, 2025

Père d’un certain Carlo

Papa un an après avoir raccroché les crampons, Fabio Cudicini s’est chargé d’assurer son héritage. Né d’un père défenseur Gugliemo (décédé en 2007 à 104 ans), l’araignée noire est parvenue à transmettre sa passion à son fils Carlo. Oui, l’ancien gardien de Chelsea entre 1999 et 2009, titulaire puis doublure du grand Petr Čech, aujourd’hui entraîneur technique et ambassadeur des Blues. Comme son père, il n’a jamais connu la sélection.

Puis hériter du même surnom que Lev Yachine, à la même époque, ça en dit pas mal sur la stature du bonhomme.

