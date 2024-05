Euro 2024 : Une liste élargie de 30 joueurs pour l’Italie, avec des nouveaux noms

Des champions en titre outsiders ?

Ce jeudi, la Fédération italienne de football a dévoilé les noms des 30 joueurs choisis par Luciano Spalletti pour défendre les couleurs italiennes en Allemagne lors de l’Euro 2024. Pour tenter de voir la Nazionale conserver son titre, le sélectionneur italien a fait quelques choix inattendus. Parmi eux, le retour de Nicolò Fagioli. Suspendu le 17 octobre 2023 après avoir admis avoir parié sur des matchs par le biais de plateformes illégales, le milieu de terrain a fait son retour dans le groupe de la Juventus pour le match contre Bologne cette semaine.

Loin d’avoir un vivier de joueurs équivalent à la France ou à l’Angleterre, l’Italie comptera tout de même sur des cadres comme Donnarumma (Paris Saint-Germain), Barella (Inter Milan) ou Scamacca (Atalanta Bergame), mais accueille aussi de nouveaux noms comme Bellanova (Torino), Calafiori (Bologne) ou Cambiaso (Juventus). La liste finale sera donnée le 6 juin, neuf jours avant de commencer sa compétition dans le groupe B avec l’Espagne, l’Albanie et la Croatie.

𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 🇮🇹

La lista dei 3️⃣0️⃣ convocati del Ct Luciano #Spalletti per il raduno in programma il 31 Maggio a #Coverciano in vista di #EURO2024 💙

▶️ https://t.co/pJf2RwuvNT#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/PlUNRLky0I

— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) May 23, 2024