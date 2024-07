Les gardiens suisses se sont entraînés avec des lunettes spéciales

À la quête des gains marginaux.

Le Telegraph indique ce samedi que les portiers suisses Yann Sommer (titulaire) et Gregor Kobel (remplaçant) se sont entraînés avec des lunettes spéciales et futuristes, en vue de leur quart de finale face aux Anglais. Des lunettes japonaises à piles qui créent un effet de ralenti lorsque le ballon est en l’air et arrive sur eux. Objectif : stimuler leurs réflexes et améliorer leur vitesse de réaction.

Switzerland goalkeepers wear battery-powered Japanese glasses to boost reflexes for England tie#TelegraphFootball | #EURO2024 — Telegraph Football (@TeleFootball) July 5, 2024

Ce modèle de la société VisionUp a déjà été utilisé par les gardiens de la Nati à l’Euro 2020, en amont de leur huitième de finale victorieux face à la France. En général, ce sont plutôt les tennismen et les joueurs de baseball qui utilisent principalement ces lunettes, dont le coût atteint les 350 livres sterling, pour leurs séances d’entraînement.

La recette magique face aux retournés de Jude Bellingham ?

