L’Inter Milan sans pitié avec l’Atalanta

Inter Milan 4-0 Atalanta Bergame

Buts : Djimsiti (3e, CSC), Barella (10e) et Thuram (47e et 56e)

La fessée que vous n’avez pas vue.

L’Inter Milan n’a pas fait de quartier en ouverture de la troisième journée de Serie A face à l’Atalanta Bergame (4-0). Les Nerazzurri sont provisoirement en tête de la Serie A. Tout débute parfaitement pour les champions en titre, devant d’entrée grâce à un but contre son camp de Berat Djimsiti, qui dévie malencontreusement un centre de Marcus Thuram dans son but (1-0, 3e). La manière est en revanche au rendez-vous quelques minutes plus tard, quand Nicolò Barella breake d’une volée du gauche en pleine lucarne (2-0, 10e).

Alors qu’il avait trouvé le poteau peu avant la demi-heure de jeu, Thuram ajoute son nom au tableau d’affichage au retour des vestiaires pour corser définitivement l’addition à deux reprises (3-0, 47e) puis (4-0, 56e).

Il serait peut-être temps de le tester à la pointe de l’attaque des Bleus, cet attaquant prometteur.