Le leader interiste bousille l’Atalanta

Buts : Darmian (26e), L. Martínez (45e+1), Dimarco (54e) & Frattesi (73e) pour les Nerazzurri

Une soirée de massacres en Serie A.

Après le probant succès du Napoli à Sassuolo (1-6), l’autre rencontre de ce mercredi de l’autre côté des Alpes a été elle aussi sanglante, puisque l’Inter en a collé quatre à une Atalanta qui n’a pas fait le poids (4-0) : la onzième victoire de rang pour l’équipe de Marcus Thuram, actuellement blessé. Plus que jamais leaders du championnat (à l’issue de cette rencontre en retard de la 21e journée), les Nerazzurri comptent douze unités d’avance sur la Juve, deuxième.

Ce soir, Matteo Darmian a ouvert le score (26e), Lautaro Martínez a régalé pour faire le break juste avant la pause (45e+1), Federico Dimarco a enfoncé le clou (54e) et l’entrant Davide Frattesi a terminé le travail (73e)… avant de ressortir deux minutes plus tard pour blessure.

