Le Napoli fait ses besoins sur Sassuolo

Buts : Račić (17e) pour les Neroverdi // Rrahmani (29e), Osimhen (31e, 41e, 47e), Kvaratskhelia (51e & 75e) pour les Partenopei

On appelle ça tirer sur l’ambulance.

Un triplé de Victor Osimhen, un doublé de Khvicha Kvaratskhelia, 27 frappes, 6 buts à l’arrivée, 72% de possession : le Napoli a fait du sale, ce mercredi sur la pelouse du 18e, Sassuolo, en match en retard de la 21e journée de Serie A (1-6). Après quatre rencontres sans victoire toutes compétitions confondues, les Azzurri se relancent avec ce premier succès de l’ère Francesco Calzona, et remontent à la hauteur de la Lazio, huitième (40 points).

Aussi fou que cela puisse paraître, Sassuolo avait pourtant ouvert le score, à la sortie du premier quart d’heure, grâce à une délicieuse frappe de loin, à ras de terre, signée Uroš Račić (17e). Les visiteurs ont eux mis quasiment une demi-heure à faire péter le verrou, avec une superbe talonnade de Frank Anguissa pour Amir Rrahmani (29e), et ont rapidement pris l’avantage grâce à Matteo Politano et Osimhen, duo qu’on a retrouvé sur les deux buts suivants (31e, 41e). Après la pause, alors que les locaux continuaient d’enchainer les boulettes, Kvara a offert la balle de triplé à son partenaire nigérian (47e), et a ensuite inscrit les cinquième (51e) et sixième (75e) pions de son équipe, sur deux superbes tentatives.

Qui a dit que Naples était en crise ?

3 – Victor #Osimhen is only the 3rd player in Napoli's history to score at least 10 goals in 4 consecutive seasons in Serie A, after Diego Armando Maradona (between 1984/85 and 1987/88) and Attila Sallustro (between 1929/30 and 1932/33). Legendary.#SassuoloNapoli #SerieA pic.twitter.com/NEgXXaDU1t

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 28, 2024