Une photo de Kvara jeune, en compagnie de CR7, ressurgit

La photo souvenir par excellence.

En 2013, Khvicha Kvaratskhelia avait 12 ans. Cette année-là, Cristiano Ronaldo était à Tbilissi, capitale de la Géorgie, pour inaugurer l’académie du plus grand club local, le Dinamo Tbilisi. Une photo datant d’il y a plus de dix ans a ressurgi sur les réseaux, juste avant le duel entre la Géorgie et le Portugal, en clôture de la phase de groupes de l’Euro 2024.

In 2013, a picture was taken of Cristiano Ronaldo visiting the Dinamo Tbilisi Academy in Georgia.

This evening, 1⃣1⃣ of those players from the academy could play against Cristiano Ronaldo at Euro 2024, which includes Khvicha Kvaratskhelia.

