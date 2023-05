L’Inter écarte l’Atalanta de la course à la Ligue des champions

Inter Milan 3-2 Atalanta

Buts : Lukaku (1re), Barella (3e) et Martinez (77e) pour l’Inter // Pasalic (36e) et Onana CSC (91e) pour l’Atalanta

Comment gagner un match commencé avec deux buts de retard, qui plus est à l’extérieur ?

Telle est l’énigme qu’a tenté de résoudre l’Atalanta ce samedi soir, à l’occasion de l’avant-dernière journée de Serie A. En déplacement sur la pelouse de l’Inter, la Dea a cependant échoué dans sa mission impossible. Car les deux réalisations qu’elle a encaissées dans les cinq premières minutes, signées Lukaku (trouvé en profondeur par Martinez, au bout de 39 petites secondes de jeu) et Barella (au rebond sur une tentative de Dimarco repoussée par Sportiello, quelques instants plus tard), ont logiquement eu raison d’elle. Grâce à cette victoire, les Milanais passent provisoirement dauphins de Naples en se qualifiant pour la Ligue des champions, alors que leurs adversaires restent cinquièmes et devraient voir la quatrième place s’éloigner définitivement.

Les visiteurs se sont quand même battus, réussissant à revenir au score par Pasalic à la suite d’un corner mal repoussé et Onana devant s’employer face à Koopmeiners ou Höjlund. Mais les meilleures occasions ont été pour leurs adversaires, Martinez ou Lukaku comme Dimarco n’étant pas loin d’enfoncer le clou et Calhanoglu voyant par exemple son tremblement de filet être refusé pour hors-jeu. C’est finalement l’attaquant argentin qui a éteint le suspense en profitant d’un bon boulot de son partenaire belge et de Brozovic, pendant que Barella manquait de puissance pour s’offrir un doublé. Le gardien des vainqueurs a également planté un pion anecdotique dans le temps additionnel, mais contre son camp (le ballon rebondissant sur le poteau puis sur le portier, sur un missile de l’entrant Muriel) .

Quasiment prêts pour la finale de C1, maintenant !

Inter (3-5-2) : Onana – D’Ambrosio (Darmian, 82e), Acerbi, Bastoni (De Vrij, 81e) – Dumfries, Barella (Asllani, 81e), Brozovic, Calhanoglu, Dimarco (Gosens, 70e) – Martinez, Lukaku (Dzeko, 81e). Entraîneur : Inzaghi.

Atalanta (3-4-2-1) : Sportiello – Toloi, Djimsiti, Scalvini – Maehle (Okoli, 86e), De Roon, Ederson (Muriel, 69e), Zappacosta – Koopmeiners, Pasalic (Lookman, 61e) – Hojlund. Entraîneur : Gasperini.

