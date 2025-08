Désireux de quitter l'Atalanta, Ademola Lookman sèche l'entrainement

Le feuilleton du mois d’août ?

Dimanche, il exprimait sur les réseaux sociaux ses envies de départ et sa frustration de voir l’Atalanta le retenir. Ce lundi, il ne s’est pas présenté à Zingonia pour s’entraîner et déjeuner avec ses partenaires. Ademola Lookman est bien décidé à mettre les voiles, alors que l’Inter s’est déjà mise d’accord avec le joueur et a proposé 45 millions d’euros (bonus compris) pour l’enrôler – une proposition refusée par le club bergamasque.

Une offre du PSG il y a un an

Dans la journée, en marge de la présentation de la recrue Marco Sportiello le directeur général du club Luca Percassi s’est exprimé sur le cas du Nigérian… dévoilant notamment que le Paris Saint-Germain avait tenté le coup, à l’été 2024 : « L’année dernière, après une offre de vingt millions d’euros du PSG, Lookman nous a demandé à être transféré, a déclaré Percassi. L’Atalanta s’était engagée à le laisser partir cette année, à deux conditions : rejoindre un club européen de très haut niveau, et ne jamais porter, en Italie, un autre maillot que celui de l’Atalanta. »

Techniquement, c’est quasiment le même maillot…

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?