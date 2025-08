Ademola Lookman explique son conflit avec l'Atalanta

Lui veut s’en aller, son club exige un maximum de sous.

En chemin vers l’Inter, qui aurait posé 45 millions d’euros sur la table (alors que la Dea en attendrait au moins 50) et qui se serait déjà mis d’accord avec le joueur, Ademola Lookman a soudainement supprimé toutes les mentions le liant à l’Atalanta sur les réseaux sociaux.

Suite à cela, l’attaquant a tenu à s’expliquer sur X par l’intermédiaire d’un long message écrit. Dans ce dernier, le Nigérian reconnait notamment qu’il a demandé à partir et qu’il souhaitait s’exprimer en raison « de mois de promesses non tenues et de traitement injuste ». Manifestement, l’ancien de Leipzig ne digère pas l’offre refusée par les dirigeants de Bergame.

Pas question d’oublier, au passage, de remercier les supporters.

