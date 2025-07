L’Inter fait d’Ademola Lookman sa « priorité »

Le stade de rumeur est désormais (largement) dépassé.

Dans le viseur du Paris Saint-Germain lors de l’été 2024, Ademola Lookman voit un autre club s’intéresser de près à lui un an plus tard : il s’agit de l’Inter, visiblement au taquet pour recruter l’attaquant de l’Atalanta valorisé à 60 millions d’euros selon Transfermarkt.

« Lookman nous plaît beaucoup, et on aimerait le faire venir à Milan. Mais il faut trouver un accord avec l’Atalanta, donc on va voir si on peut imaginer une solution ensemble, a ainsi affirmé, sur Sky Sport, le directeur sportif du club italien Piero Ausilio. C’est notre priorité, mais on verra. »

Au moins, c’est clair.

