Benjamin Pavard sort sur blessure face à l’Atalanta

Pavard, pas de bol non plus.

Coup dur pour l’Inter, actuellement occupée à ferrailler sur la pelouse de l’Atalanta Bergame. Peu avant la demi-heure de jeu, et alors que le score était toujours nul et vierge, Benjamin Pavard s’est mal réceptionné après un choc avec Ademola Lookman et a vu sa jambe gauche rester bloquée sur la pelouse.

Sorti sur civière en se tenant le genou de douleur, le Français a été remplacé par Matteo Darmian. Si l’incident se révélait grave, l’ancien du Bayern devrait l’avoir mauvaise à cinq jours de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour la prochaine fenêtre internationale, lors de laquelle les Bleus affronteront Gibraltar (18 novembre) et la Grèce (21 novembre).

Mais ça, quand on est Pavard dans son effort…

