L'Inter en patronne à Bergame

Atalanta 1-2 Inter

Buts : Scamacca (61e) pour l’Atalanta // Çalhanoğlu (40e, S.P.), Martínez (57e) pour l’Inter

Exclusion : Tolói (90e+2) pour l’Atalanta

Dans ce choc de la onzième journée, l’Inter réalise un gros coup en s’imposant sur le gazon de l’Atalanta (2-1), synonyme de première défaite de la saison pour les locaux à la maison. Cette victoire permet aux Nerazzurri de conforter leur place confortable en tête de la Serie A. Seul point négatif, la sortie sur blessure de Pavard à la demi-heure de jeu, vraisemblablement touché au genou après un contact avec Lookman.

Comme attendu, les premières minutes offrent un véritable duel tactique entre les hommes de Gasperini et d’Inzaghi. Il faut attendre un gros quart d’heure pour que ce round d’observation prenne fin avec la première occasion du match – et elle est bergamasque –, avec une reprise de Ruggeri qui passe de peu à côté (21e). L’Atalanta prend peu à peu confiance, et multiplie les séquences offensives. Comme à son habitude, l’Inter subit sans paniquer et dégage une belle sérénité défensive. Et comme à son habitude, l’actuel leader de Serie A maximise ses chances : sur une sublime ouverture de Çalhanoğlu, Darmian parvient à crocheter Musso qui est coupable d’une sortie illicite sanctionnée d’un penalty converti par Magic Hakan (0-1, 40e). Une occasion, un but ! Juste avant l’heure de jeu, Lautaro Martínez crucifie ensuite Musso d’une frappe enroulée qui vient se loger dans le petit filet opposé (0-2, 57e). Le douzième pion inscrit en Serie A pour le champion du monde, seul en tête du classement des buteurs de la Serie A.

La tête sous l’eau, la Dea parvient tout de même à réagir : Lookman prend le dessus sur Dimarco et sert Scamacca, qui sanctionne la première erreur défensive milanaise du match (1-2, 61e). Revenus dans la rencontre, les hommes de Gasperini poussent. Mais les véritables occasions sont rares, excepté cette frappe de Lookman aux 30 mètres repoussée par Sommer (74e). En formation tortue, l’Inter résiste aux vagues bergamasques et assure ce précieux succès, le cinquième en déplacement en autant de rencontres.

Atalanta (3-4-1-2) : Musso – Kolasinac (Pasalic, 55e), Djimsiti, Scalvini (Toloi, 62e) – Ruggeri, Ederson, De Roon, Zappacosta (Hateboer, 55e) – Koopmeiners (Muriel, 80e) – Scamacca, Lookman (De Ketelaere, 80e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Inter (3-5-2) : Sommer – Acerbi, De Vrij, Pavard (Darmian, 33e) – Dimarco (Carlos Augusto, 70e), Mkhitaryan (Frattesi, 70e), Çalhanoglu (Asslani, 86e), Barella, Dumfries – Thuram, Martínez (Sanchez, 86e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Benjamin Pavard sort sur blessure face à l'Atalanta