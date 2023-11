Pronostic Atalanta Inter : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter s’en sort face à l’Atalanta

Cinquième l’an passé, l’Atalanta Bergame vise de nouveau une qualification européenne et rêve de rejouer la Ligue des Champions. L’équipe entrainée par Gasperini occupe actuellement la 4e place du classement avec 6 points de retard sur le leader, qui n’est autre que l’Inter Milan. La Dea a connu une entame poussive avec notamment deux revers en déplacement sur les pelouses de Frosinone et de la Fiorentina. Depuis quelques semaines, les Bergamasques se montrent nettement plus réguliers avec une seule défaite lors des 6 dernières journées, face à une Lazio qui ne lui réussit guère. Néanmoins, l’Atalanta reste sur deux victoires convaincantes contre le Genoa (2-0) et en déplacement à Empoli (0-3). En Toscane, l’international italien Scamacca fut de tous les bons coups avec un doublé à la clé et une passe décisive pour Koopmeiners.

En face, l’Inter est certainement la formation italienne la plus régulière de ces dernières année. Championne d’Italie il y a 3 saisons de cela, la formation lombarde s’est distinguée en coupes l’an passé en remportant la Coppa Italia et en se hissant en finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Ces derniers excellents résultats sont à mettre à l’actif de Simone Inzaghi qui réalise un excellent travail en Lombardie. Dans cette entame de saison, l’Inter n’a perdu des points qu’à deux reprises, à chaque fois à domicile, lors d’un revers contre Sassuolo et d’un nul face à Bologne. Lors des autres rencontres, la formation intéresite s’est montrée intraitable. Lors de l’intersaison, Inzaghi a misé sur Thuram pour remplacer Lukaku. L’international tricolore semble parfaitement adapté au sein de son nouveau club et a été décisif à plusieurs reprises. Ce fut notamment le cas lors du succès arraché contre la Roma (1-0) le week-end dernier. Marcus Thuram a ainsi marqué son 4e but de la saison en Serie A, et complète bien Lautaro Martinez (11 buts déjà en championnat !). Vainqueur de tous ses matchs en déplacement en Serie A, l’Inter possède un effectif de grande qualité qui devrait lui permettre de ramener un résultat de Bergame.

L'Inter écarte l'Atalanta de la course à la Ligue des champions