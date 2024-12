Marcus Thuram et l’Inter croquent Côme

Inter 2-0 Côme

Buts : Augusto (48e) et M.Thuram (90e+2)

Simple, efficace.

Invaincue depuis fin septembre en championnat, l’Inter Milan n’a pas tremblé face à Côme (2-0), lors de la 17e journée de Serie A. À la suite d’un premier acte peu emballant, marqué seulement par le manque de justesse des Nerazzurri devant les cages (Henrikh Mkhitaryan, 12e, Denzel Dumfries, 33e et Federico Dimarco, 42e) et plusieurs craquages en tribunes, les hommes de Simone Inzaghi vont faire trembler les filets dès le retour des vestiaires : Sur un corner, tiré côté droit par Hakan Çalhanoğlu, Carlos Augusto saute plus haut que tout le monde et trompe Jose Reina d’un coup de casque (1-0, 48e).

Marcus Thuram participe à la fête

L’équipe de Cesc Fàbregas ne souhaite pas en rester là. Il faut un sauvetage du même Augusto sur un centre dangereux de Gabriel Strefezza (61e), puis une intervention salvatrice de Yann Sommer sur un tir plein axe de Nico Paz (62e) pour que les Nerazzurri conservent leur avance. Malgré ces frayeurs, l’Inter tient son rang et aurait même pu creuser l’écart si Yann Bisseck n’avait pas gâché l’offrande de Dimarco en ne cadrant pas sa tête (65e). Il faudra attendre le temps additionnel pour que Marcus Thuram ne tue tout suspense : trouvé côté droit, le Français se joue de son vis-à-vis avant de lâcher un missile en lucarne droite (2-0, 90e+2). Ce 18e but en 2024 lui permet de devenir le meilleur buteur de Serie A de l’année civile 2024. Les Milanais, troisièmes avec un match en moins, reviennent à 3 points de l’Atalanta, tandis que Côme chute à la 16e place du classement.

Cette fois, nul doute que DD aura regardé la Serie A.

