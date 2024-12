Pronostic Inter Milan Como : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter solide face à Côme

L’Inter de Milan est engagée dans toutes les compétitions et vise notamment la défense de son titre en Serie A. Actuellement, les hommes de Simone Inzaghi sont à 3 unités du leader, l’Atalanta Bergame, mais ils accusent un match de retard à disputer face à la Fiorentina. En plus de son excellent parcours en championnat, la formation milanaise est bien placée en Ligue des champions et vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Coppa Italia, jeudi, en sortant l’Udinese (2-0). Lors de ce match, Inzaghi avait aligné une équipe fortement remaniée en prévision de cette journée de championnat. Le coach italien n’hésite pas à faire tourner son effectif, conscient que les grosses affiches vont s’enchaîner dans la dernière ligne droite. Dans une Serie A très compétitive, la fraîcheur pourrait être la clé en fin de saison. Ce lundi, Thuram, Martinez, Dimarco, Dumfries ou Çalhanoğlu préservés contre l’Udinese devraient tous débuter. C’est l’attaquant français qui est le meilleur buteur en Serie A avec 11 buts marqués. En C1, l’Inter impressionne sur le plan défensif avec un seul but encaissé, tandis qu’en championnat c’est davantage son potentiel offensif qui est mis en avant avec une moyenne proche de 3 buts par rencontre.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Côme est monté en Serie A cet été, grâce à l’excellent travail de Cesc Fàbregas. Les Lariani s’attendaient à devoir lutter pour leur maintien et sont pour le moment dans leur plan de marche. 16e à l’orée de cette journée, la bande de Fàbregas dispose d’un seul point d’avance sur le premier relégable. À l’instar de la course pour le titre, la partie basse du classement est incroyablement serrée et chaque point peut vous donner de l’air. Côme s’accroche et reste sur 3 bons résultats. En effet, après avoir accroché des nuls contre Monza et Venise, il vient de battre la Roma (2-0). Cette victoire est d’autant plus importante que les 2 buts ont été inscrits dans le temps additionnel. Dans cette formation, on retrouve des éléments confirmés comme Reina, Belotti, Cutrone ou Sergi Roberto. Mais à domicile, l’Inter ne devrait pas rencontrer de problèmes pour se défaire du promu.

► Le pari « Victoire Inter avec au moins 2 buts d’avance » est coté à 1,54 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 208€ (308€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Thuram buteur » est coté à 2,10 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 320€ (420€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Inter – Côme

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Inter – Côme sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Inter – Como avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Inter Como détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La Serie A, l'eldorado des trentenaires ?