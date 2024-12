Pourquoi Randal Kolo Muani doit rejoindre Monaco

→ Parce qu’il va retrouver la confiance d’un coach qui le veut vraiment

On ne va pas une nouvelle fois tirer sur l’ambulance : tout le monde a vu depuis un moment que l’aventure de Randal Kolo Muani au PSG n’avait aucun lendemain heureux. Progressivement boycotté par un Luis Enrique qui n’est jamais tombé amoureux de lui et encore moins de son jeu, RKM doit impérativement se barrer de la capitale. Et pas n’importe où : à l’AS Monaco. Tout simplement car là-bas, déjà, un coach – Adi Hütter pour ne pas le nommer – l’attend de pied ferme et compte bien l’utiliser comme il faut : à savoir en pointe et avec de l’espace devant lui. « Kolo Muani ? Ce serait bien ! Mais on doit être honnête… Il y a beaucoup d’attaquants en Europe qui pourraient nous aider, exprimait l’Autrichien avant de rencontrer le PSG ce mercredi. Je connais Kolo Muani depuis son passage à Francfort, il y a marqué beaucoup de buts, ils étaient très bons. Ça pourrait être un profil intéressant. » Plus qu’un appel du pied, alors que l’ASM est l’un des rares candidats pour disputer le titre au PSG, qui permettrait à l’international français d’évoluer en Ligue 1 dans une équipe de premier rang et ainsi de permettre à Didier Deschamps de mieux justifier sa présence dans ses listes. Bref, tout le monde a tout à y gagner.

→ Parce que les attaquants monégasques sont en panne

Au moment de regarder où signer en plein hiver, il faut tout prendre en compte : le cadre de vie, l’oseille, le projet sportif, mais aussi quel est l’état de la concurrence. Pour les trois premiers critères, aucun risque, Randal Kolo Muani ne perdrait en rien au change. En ce qui concerne le dernier point, l’ancien Nantais débarquerait chez les Monégasques en messie, tant le secteur offensif est décimé. Folarin Balogun est absent pour les quatre prochains mois, Breel Embolo ne fait pas la saison de sa vie (2 buts en 15 journées de Ligue 1), et le bilan n’est pas plus reluisant chez le jeune prometteur George Ilenikhena (1 pion sur la même période). De quoi faire de l’ASM la sixième attaque de Ligue 1 seulement, la formation monégasque étant portée par son duo Ben Seghir-Akliouche, 9 buts à eux deux, qui aurait bien besoin d’une troisième tête un peu plus expérimentée pour espérer se mêler à la lutte jusqu’au bout. Ne pouvant jouer la Coupe d’Europe avec deux clubs, Kolo Muani serait alors parfait pour montrer la voie à Monaco en Ligue 1 et laisser les titulaires en place profiter des rencontres européennes du début d’année 2025.

→ Parce que l’équipe de France a besoin de lui pour les échéances à venir

« Kolo Muani a une situation pas idéale avec son club. Ce n’est pas facile, mais je ne vais pas rentrer dans ce qui ne me concerne pas. Avec nous, il fait beaucoup de très bonnes choses, avec une bonne efficacité. » Voilà ce que balançait au micro de TF1 Didier Deschamps mi-octobre au sujet de RKM, faisant comprendre entre les lignes que le buteur du PSG – paradoxalement meilleur buteur tricolore de l’année 2024 – gardait sa confiance, même s’il ne joue pas beaucoup. Et qu’il l’aurait certainement encore plus s’il jouait régulièrement. Alors que le tirage au sort de la Ligue des nations a offert la Croatie aux Bleus en quarts de finale, l’avenir des Bleus dépend grandement de ce résultat : s’ils gagnent, les hommes de DD tombent dans un groupe à quatre équipes avec l’Ukraine, l’Islande et l’Azerbaïdjan. S’ils perdent en revanche, c’est la catastrophe : la Tchéquie, le Monténégro, les Îles Féroé et Gibraltar se dresseront sur la route des Bleus. Qui a vraiment envie de se taper un France-Gibraltar au mois de novembre prochain ? Personne. RKM, tu sais ce qu’il te reste à faire.

