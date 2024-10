Bologne rejoint sur le fil par le Genoa en Serie A, Côme et Parme patinent

Pas d’effet Raphaël Varane pour Côme.

Deux matchs, quatre équipes dans le ventre mou, un samedi de digestion tranquille en Serie A. Alors que les seules images visibles du championnat italien en France sont les interviews de Florian Thauvin sur Youtube, Côme et Parme (1-1), et Bologne et le Genoa (2-2) se sont séparés sur deux matchs nuls. Les quatre équipes squattent les 13, 14, 15 et 17e places du championnat.

Big Bonny

Parme, grâce à un de ses quatre Français, avait ouvert le score sur le terrain de Côme. Ange-Yoan Bonny, formé à Châteauroux et qui enchaîne les minutes cette saison, a scoré d’une belle madjer (0-1, 20e).

Nico Paz, autre espoir, venu cet été du Real Madrid, a conclu sa superbe semaine d’une frappe lourde pied gauche (1-1, 45e). Après avoir offert une passe dé à Messi avec la sélection argentine, il marque son premier but en Serie A.

Dans l’autre match de l’après-midi, Bologne, avant de rencontrer Aston Villa en Ligue des champions, pensait se rassurer, mais a été rejoint par le Genoa. Riccardo Orsolini, auteur de dix buts en Serie A la saison dernière, avait débloqué son compteur (0-1, 37e), avant que Jens Odgaard ne double la mise (0-2, 56e) d’une belle volée pied gauche. Sauf qu’Andrea Pinamonti est sorti du bois. Un but opiniâtre (1-2, 73e) puis un coup de casque à l’entrée de la surface (2-2, 85e) ont eu raison de Bologne. L’homme a enlevé son maillot pour célébrer ce deuxième but.

Sans Gênes le type.

Côme 1 – 1 Parme

Buts : Bonny (20e) pour Parme // Paz (45e) pour Côme

Genoa 2 – 2 Bologne

Buts : Orsolini (37e) et Odgaard (56e) pour Bologne // Pinamonti (73e et 85e).

Côme officialise la nomination de Raphaël Varane dans son conseil d'administration