Florian Thauvin évoque sa relation tendue avec Dimitri Payet

À ce rythme-là Zack Nani va bientôt faire les interviews bord terrain chez DAZN

Invité à son tour dans le confessionnal du streamer Zack Nani, Florian Thauvin est revenu sur ses relations compliquées avec son ancien coéquipier à Marseille, l’international français Dimitri Payet. Sur fond de désaccords chroniques et de reproches concernant les excès d’individualisme supposés de part et d’autre, les deux joueurs n’auront jamais réussi à tisser de liens d’amitié, Flotov parlant même de « couteau planté dans le dos » par son ancien coéquipier réunionnais.

Florian Thauvin parle de sa relation avec Dimitri Payet… 😬 pic.twitter.com/NFu9ybpmPM — ZackNaniProd (@ZackNaniProd) October 17, 2024

Chacun dans son coin

Suite à une première cohabitation tendue à Marseille, marquée par une réunion avec l’entraineur José Anigo au cours de laquelle Thauvin déclarait « je les respecte (Payet et Valbuena), ils ne me font pas de passes je ne leur fait pas de passe », les deux hommes se recroiseront ensuite sous le maillot olympien en 2017, sous la houlette d’André Villas Boas.

Si Thauvin assure que les deux premières saisons se déroulent bien, les mauvais résultats du club auraient ensuite entrainé le retour des embrouilles, et notamment la critique acerbe de Payet devant tout le groupe à l’entrainement, reprochant à l’Orléanais de jouer pour lui et de ne pas respecter l’équipe. Un point de bascule définitif selon le champion du monde, les deux hommes ne s’adressant plus la parole jusqu’à la fin de saison.

Le groupe vivait « bieng ».

