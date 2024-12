Omar Sy : « Le Parc, c’est chiant »

Guerre de chapelle.

Invité dans le podcast The Bridge d’Aurélien Tchouaméni, Omar Sy, né à Trappes (Yvelines), a dévoilé pourquoi il a choisi de supporter l’Olympique de Marseille plutôt que le Paris SG. L’acteur français, César du meilleur acteur pour Intouchables en 2012, évoque notamment l’ancienne présence des supporters d’extrême droite dans les travées du Parc des Princes.

<iframe loading="lazy" title="The Bridge : S01-E05 | Ft Omar Sy, SDM & Fary (🇬🇧 SUB)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/RBYLQiIjrbA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

« C’est la Ligue des champions, c’est Basile Boli, c’est Papin, c’est Waddle, c’est tout ça. C’est l’histoire. À l’époque où on va voir les matchs au Parc, t’as que des skinheads, les Boulogne Boys c’est des skinheads, c’est très très fort à l’époque. Nous, on est jeunes, on est adolescents, quand on veut aller au Parc, il faut y aller en équipe, sinon tu ne peux pas y aller. Le Parc, c’est chiant… » Dans la foulée, Omar Sy a ajouté une petite pièce pour justifier son amour pour le club phocéen : « Si tu regardes dans l’histoire de l’OM, c’est le club français le plus sénégalais. Il a même eu un président sénégalais. Forcément, j’ai un attachement particulier à Marseille. »

L’amour a ses raisons.

