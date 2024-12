Dele Alli pourrait rebondir dans un club de Serie A cet hiver

Et si le génie anglais retrouvait son football ?

C’est en tout cas le pari que va prendre Cesc Fàbregas qui, à partir de ce jeudi, va voir pendant plusieurs jours Dele Alli intégrer son groupe du Como Calcio. Promu en Serie A cette saison, la formation lombarde est pour l’instant dans la course pour obtenir son maintien avec une actuelle seizième place et une unité seulement d’avance sur la zone rouge.

Selon les informations de Sky Sports, l’Anglais va donc débuter une période d’essai chez les Lariani qui débouchera – ou non – à l’issue de celle-ci sur un contrat pour venir garnir les rangs de l’actuelle écurie d’Andrea Belotti, Pepe Reina ou encore Sergi Roberto. À 28 ans, Alli n’a plus joué un match de championnat professionnel depuis le 26 février 2023 et est passé par une grosse période de dépression.

Le transfert de l’hiver le plus sexy, c’est peut-être celui-ci !

