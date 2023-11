Everton veut revoir jouer Dele Alli, mais pas à n’importe quel prix

Des nouvelles de l’ancienne étoile de Tottenham.

Symbole du désarroi de certains footballeurs, après avoir témoigné de sa détresse mentale, Dele Alli tente petit à petit de se reconstruire en tant que joueur. Actuellement blessé, l’international anglais travaille pour revenir malgré des contretemps et peut compter sur le soutien de son club d’Everton dans cette entreprise. Un point noir entoure cependant son retour à la compétition, une clause liée à son transfert de Tottenham à Everton en janvier 2022. Transféré sans indemnité, mais avec différents bonus dépendants de ses performances, il pourrait rapporter 10 millions de livres à son ancien club s’il atteint la barre des 20 matchs joués sous les couleurs des Toffees. Actuellement bloqué à 13 apparitions du fait de son prêt à Beşiktaş l’an dernier, Alli, s’il revient, devrait rapidement dépasser cette marque et faire passer Everton à la caisse. Problème, Everton n’a plus un sou et navigue à vue, alors qu’il est aujourd’hui 15e de Premier League et lutte pour se maintenir.

Le club de la Mersey aimerait donc gérer cette affaire à l’amiable avec Tottenham, pour annuler l’indemnité due après les 20 premières rencontres disputées par Dele Alli. Dans des propos de Sean Dyche, l’entraîneur d’Everton, rapportés par le Telegraph, on apprend que Kevin Thelwell, directeur du football d’Everton, cherche ainsi une solution pour restructurer le transfert et ses clauses : « Kev a passé quelques coups de téléphone, en coulisses. Rien n’a changé pour l’instant ». Le coach a toutefois pu donner des nouvelles rassurantes sur la reprise de son joueur, même si ce ne sera pas pour tout de suite : « Je me dois d’être clair. Il s’entraîne mais il a encore beaucoup de chemin avant d’être en forme. Il ne s’entraîne pas avec nous. Il suis des séances adaptées et il commence tout juste à reprendre du rythme. Il est au bon endroit. Il est de retour sur les terrains, mais encore assez loin d’un retour en compétition. »

Rien ne sera donc épargné à Alli.

Mauricio Pochettino n’a pas réussi à regarder l’interview de Dele Alli en entier