Everton fait appel suite à son nouveau retrait de points

Everton fait décidément plus parler pour ses sanctions de points que pour son niveau de jeu cette saison.

Selon les informations de la BBC, Everton a fait appel contre sa nouvelle réduction de points en Premier League. La semaine dernière, les Toffees ont en effet écopé de deux points de suspension pour avoir enfreint les règles du fair-play financier du championnat. Une sanction qui est venue s’ajouter aux dix points de retrait qui avaient été prononcés contre le club en novembre 2023, mais qui avaient finalement été réduits à six points par la commission d’appel en février dernier.

Si le club de la Mersey est dans le viseur des instances, c’est parce que ses pertes financières ont été trop élevées au cours des trois dernières saisons. Depuis 2021, Everton a en effet enregistré environ 145 millions de pertes, soit treize de plus que la limite d’environ 122 millions d’euros autorisée par les règles de profit et de durabilité. La dernière procédure d’appel doit être conclue au plus tard avant le 24 mai prochain, soit cinq jours après le dernier match de Premier League.

Il y a donc un monde où la course pour le maintien pourrait se jouer après la fin du championnat.

