Everton va subir un nouveau retrait de points

Les Profit and Sustainability Rules de la Premier League ont encore frappé, et c’est encore une fois Everton qui en fait les frais. The Athletic révèle que les Toffees vont subir une nouvelle pénalité pour avoir enfreint les règles de fair-play financier en vigueur en Angleterre. Ce sont donc deux nouveaux points qui vont être enlevés aux hommes de Sean Dyche. En cause, les dépenses du club sur la période 2019-2022, trop élevées selon la commission de la ligue spécialiste de ces questions.

Cette perte de deux points fait dangereusement tanguer le bateau des Scousers, qui ne possèdent plus que deux points d’avance sur le 18e et premier relégable, Luton Town. La direction d’Everton a annoncé faire appel de cette décision, qui rappelle les dix points déjà retirés au club en début de saison. Si elle avait finalement été allégée, cette pénalité avait fait très mal aux Toffees, en grande difficulté au classement. Plus étonnant, elle apparaît au moment où les clubs s’apprêtent à voter en faveur de l’instauration d’une « luxury tax », qui viendrait remplacer les retraits de points.

Sinon, il y a pas des stages de récupération de points qui sont prochainement organisés ?

Vers la fin des retraits de points en Premier League ?