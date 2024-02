La Premier League réduit la pénalité de points imposée à Everton

À défaut de gagner sur les terrains, les Toffees l’emportent dans les commissions.

Lourdement sanctionné sportivement pour une violation présumée des règles du fair-play financier en novembre 2023, Everton avait contesté la décision auprès de la commission d’appel de la Premier League et a obtenu gain de cause ce lundi. Les Toffees voient le retrait de dix points qui leur avait été imposé, la plus grosse sanction sportive de l’histoire du championnat anglais, être réduit à six points avec effet immédiat. Everton, jusque-là dix-septième du championnat anglais avec 21 points, remonte donc à la quinzième place avec 25 points. Le club a déclaré dans un communiqué être « satisfait » de la décision prise par la commission d’appel.

Une commission indépendante avait estimé en novembre dernier que le club avait subi des pertes financières trop conséquentes lors de la saison 2021-2022, comptant 124,5 millions de livres de perte lors des trois dernières années (environ 145 millions d’euros) contre la limite de 105 millions de livres qui est autorisée (environ 122 millions d’euros). La sanction de dix points imposée par la Premier League avait été qualifiée de « disproportionnée et injuste » par Everton, à la lutte pour le maintien cette saison.

L’important, c’est les quatre points.