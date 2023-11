Dix points de pénalité pour Everton

Compter moins de points que Lyon en 2023, voilà l’exploit qu’Everton vient de réaliser.

Dans un communiqué, la Premier League a en effet annoncé le retrait de dix points avec effet immédiat pour Everton. C’est une commission indépendante qui a pris cette décision après la réclamation de plusieurs équipes lors de la saison 2021-2022. Le tort des Toffees ? Avoir perdu plus d’argent que ce qui est permis sur une durée de trois ans (la limite étant fixée à 105 millions de livres). Les dirigeants du club de la ville de Liverpool ont avoué avoir dépassé cette limite. La commission estime leurs pertes à 124,5 millions de livres.

