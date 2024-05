Le PSG avec Gonçalo Ramos et Lucas Beraldo face à Dortmund

Luis Enrique a tranché.

Cette fois, pas de débat. Resté sur le banc tout au long du match aller, ce qui avait déclenché de nombreuses interrogations, Gonçalo Ramos est titulaire au Parc des Princes pour la demi-finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Un choix de Luis Enrique qui pousse Bradley Barcola sur le banc (et Kylian Mbappé dans le couloir gauche).

L’autre interrogation du XI parisien concernait l’identité du défenseur central qui accompagnerait Marquinhos, en l’absence de Lucas Hernandez. Et le choix s’est porté sur Lucas Beraldo, qui retrouve donc une place de titulaire. Pour le reste, Enrique a fait du classique avec Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs et un trio Vitinha – Warren Zaïre-Emery – Fabián Ruiz dans l’entrejeu. Du côté du BvB, Edin Terzić n’effectue aucun changement par rapport au match aller.

Le XI du PSG face à Dortmund : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Ramos, Mbappé.

Le XI du Borussia Dortmund : Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Can, Sabitzer – Sancho, Brandt, Adeyemi – Füllkrug.

Le choix gagnant ?