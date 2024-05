L’OM accélère sur le dossier de son prochain entraîneur

Quel Portugais à Marseille ?

Longtemps intéressé par Paulo Fonseca, qui s’éloigne finalement de jour en jour de Marseille pour se rapprocher toujours plus de Milan, l’OM aurait désormais une nouvelle priorité : Sérgio Conceição. Selon les informations de L’Équipe, il s’agirait à ce jour de la piste la plus chaude pour la direction olympienne, alors que le Portugais n’était dans un premier temps pas très chaud à l’idée de revenir en France. L’ancien technicien du FC Nantes a pourtant récemment prolongé avec Porto, mais il ne s’éternisera pas au Portugal, en raison du changement de président.

« Dans ma tête, mon avenir est déjà décidé. Je le communiquerai dans les prochains jours », a lâché l’entraîneur portugais ce dimanche, à la suite de la victoire de Porto en finale de Coupe du Portugal face au Sporting (2-1), ce qui donne encore un peu plus d’ampleur aux rumeurs. En parallèle, Foot Mercato confirme de son côté que Conceição est la cible préférentielle du tandem Pablo Longoria-Mehdi Beñatia, et que le caractère et la mentalité du Portugais sont des éléments recherchés par le club marseillais actuellement…

C’était un peu trop calme avec Jean-Louis Gasset, Marseille veut retrouver la tempête.