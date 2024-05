Christian Karembeu annonce avoir perdu des membres de sa famille en Nouvelle-Calédonie

Invité ce lundi matin sur Europe 1, Christian Karembeu a évoqué les violences qui secouent la Nouvelle-Calédonie depuis plusieurs semaines. Originaire de l’archipel, le champion du monde 1998 a annoncé avoir perdu des proches. « J’ai perdu des membres de ma famille, c’est pour ça que je suis resté silencieux. Parce que je suis en deuil. Deux personnes de ma famille ont été tuées par balle dans la tête. Ce sont des snipers, a dénoncé l’ancien Nantais. C’est un assassinat et on espère qu’il y aura des enquêtes et des investigations sur ces meurtres. »

Alors que la colère grondait depuis des mois dans ce territoire français de l’océan Pacifique, la volonté du gouvernement français d’élargir le corps électoral — gelé depuis les accords de Nouméa de 1998 — a mis le feu aux poudres. Les militants indépendantistes kanaks dénoncent ainsi une volonté de les « minoriser » sur cet archipel, considéré comme une « collectivité d’outre-mer à statut particulier ». Officiellement, sept personnes ont perdu la vie depuis le début des affrontements.