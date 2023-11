L'Angleterre débute sa Coupe du monde U17 avec un 10-0

Entrée en lice plutôt réussie.

Ce week-end débutait la Coupe du monde U17, en Indonésie ; les Bleuets entament d’ailleurs leur compétition ce dimanche à 10 heures contre le Burkina Faso. Samedi, alors que l’Argentine et le Brésil se sont inclinés, respectivement face au Sénégal (2-1) et à l’Iran (3-2), les jeunes Anglais n’ont pas tremblé, eux, à Jakarta face à la Nouvelle-Calédonie. Et ils ont été particulièrement violents, avec une probante victoire 10-0.

Neuf buteurs différents se sont succédé au tableau d’affichage : Reiss-Alexander Russell-Denny, Justin Oke Oboavwoduo (doublé), Tyler Dibling, Joshua Kofi Acheampong, Samuel Amo-Ameyaw, Ethan Nwaneri, Wadria Mickaël Stan Hanye (contre son camp), Harrison Murray-Campbell et Finley Joseph McAllister.

Mais personne pour planter un nonuplé, comme Erling Haaland au Mondial U20 2019 contre le Honduras.

