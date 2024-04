Rachel Daly prend sa retraite internationale avec l’Angleterre

Une lionne quitte la meute.

La joueuse anglaise, Rachel Daly, a annoncé ce mercredi prendre sa retraite internationale à l’âge de 32 ans. L’attaquante a communiqué la nouvelle elle-même sur les réseaux sociaux. « J’aurais adoré plus que tout jouer avec l’Angleterre pour toujours, mais il est temps pour moi de raccrocher les crampons sur la scène internationale, a exprimé l’actuelle joueuse d’Aston Villa. Je suis très chanceuse d’avoir joué un petit rôle dans l’histoire des Lionnes, et je pense que le moment est venu de passer le relai à la nouvelle génération et d’être la première supportrice de l’Angleterre depuis les tribunes ! »

Don’t cry because it’s over, smile because it happened 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿❤️ pic.twitter.com/Rawl2Ohrkl — Rachel Daly (@RachelDaly3) April 10, 2024

Sélectionnée à 84 reprises avec les Lionesses entre 2016 et 2024, Daly a inscrit seize buts avec sa sélection. Elle a fait partie de l’équipe anglaise victorieuse lors de l’Euro 2022, prenant part à toutes les rencontres du tournoi en tant qu’arrière gauche. Lors de la dernière Coupe du monde féminine l’été dernier, où l’Angleterre s’est inclinée en finale contre l’Espagne, la native de Harrogate avait planté un but contre la Chine en phase de groupes.

Pas d’inquiétude, son homonyme et coéquipière Kenza Dali continue bien sa mission chez les Bleues.

