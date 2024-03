Ivan Toney, pari gagnant

« Il faut toujours rester calme depuis le point de penalty, on voit le gardien essayer de vous rebuter mais j’ai attendu. » Calme, Ivan Toney l’a été ce mardi au moment d’ouvrir son compteur avec la sélection anglaise face à la Belgique (score final 2-2), et ce un an jour pour jour après sa toute première cape. Au micro de Sky Sports, l’attaquant de Brentford est revenu sur sa titularisation à la pointe l’attaque en lieu et place de Harry Kane, blessé à la cheville. « C’est très spécial de figurer sur la feuille de match. » Avec 80 très bonnes minutes disputées sur la pelouse de Wembley, avant son remplacement par Ollie Watkins, le voilà qui semble s’être fait une place de choix dans la liste anglaise pour disputer l’Euro. Une chance inespérée pour un joueur qui vit ces derniers mois un sacré retour en grâce.

Enjoyable camp away with @England topped off with my first goal for my country. ⚽️ pic.twitter.com/M7NSzDAhVd

Au mois de mai 2023, c’est pour d’autres raisons que ses qualités de finisseur qu’Ivan Toney apparaît dans la presse britannique : la fédération anglaise actait la suspension de son néo-international de toute activité professionnelle pour une période de huit mois après avoir enfreint les règles de paris. Un scandale qui a bousculé l’effectif des Bees, pourtant 9es au terme de la saison, leur meilleur classement pour leur retour dans l’élite, mais pas seulement. The Guardian a révélé le rapport de la commission en charge de l’affaire et affirme que les paris effectués par Toney concernaient en grande partie des clubs auxquels il appartenait.

« Dans 11 cas (sur 29 recensés, NDLR), les paris étaient contre Newcastle alors qu’il était prêté ailleurs et les deux autres concernaient un match Wigan contre Aston Villa alors qu’il était prêté à Wigan, bien que n’étant pas dans le groupe. » Privé de terrain en plus de devoir régler une amende de 50 000 livres sterling (58 300 euros), l’attaquant avait fait sa dernière apparition en championnat le 6 mai 2023, sur une défaite 1-0 sur la pelouse de Liverpool. Le 17 janvier 2024, la suspension touchait à sa fin. Une liberté retrouvée pour celui qui s’exprimait en ces termes au micro de Sky Sports. Le numéro 17 des Bees ne s’est d’ailleurs pas fait prier pour revenir en force et marquer dès son retour en championnat, lors de la victoire 3-2 de son équipe face à Nottingham.

"I feel like a free man, I just can't wait to enjoy and play football again!" 💬

Brentford striker Ivan Toney on making his return to playing for the club, after an eight month suspension for breaking Football Association gambling rules 👇 pic.twitter.com/VN1VNzyfNH

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 17, 2024