L’entraîneur de Brentford affirme qu’Ivan Toney sera « probablement vendu cet été »

Toney, un pari à lui seul.

Après huit mois de suspension à la suite d’infractions à la réglementation sur les paris sportifs, Ivan Toney a fait son retour avec Brentford à la fin du mois de janvier. Et l’attaquant n’a pas mis longtemps à remettre la machine en marche, plantant dès ses premiers matchs face à Nottingham Forest et Tottenham. Si Thomas Frank, son entraîneur, se réjouit de ce retour en force, il ne se fait pas d’illusion quant à ses chances de conserver l’Anglais de 27 ans une saison de plus. « Il est relativement évident qu’Ivan Toney sera probablement vendu cet été, a-t-il déclaré à plusieurs médias danois, dont Tipsbladet. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de buteurs dans le monde qui sont meilleurs que lui en ce moment. En tant qu’entraîneur, je préférerais garder Toney, mais il pourrait être intéressant de le voir un jour avec une équipe de haut niveau. »

Le coach danois affirme que le club n’a pas reçu d’offre pour l’attaquant en janvier, Brentford ne désirant de toute façon pas le lâcher dès l’hiver. Mais avec un contrat prenant fin en juin 2025, Ivan Toney attirera sans nul doute l’attention des cadors de Premier League. Ses statistiques parlent pour lui : en 127 matchs avec Brentford, il a inscrit 70 buts, dont 20 la saison dernière.

Depuis cette déclaration, sa cote de départ a chuté à 1.20.

