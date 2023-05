Gareth Southgate soutient Ivan Toney, mais questionne sa suspension

Il en avait besoin.

Ce mercredi, Gareth Southgate a dévoilé sa liste pour affronter Malte (16 juin) et la Macédoine du Nord (le 19). Sans grande surprise, l’attaquant Ivan Toney (Brentford) est absent des joueurs retenus puisqu’il a été suspendu huit mois pour avoir enfreint les règles de paris de la Fédération anglaise (FA). Le sélectionneur anglais a tenu à présenter tout son soutien au joueur qu’il considère comme « résilient et avec beaucoup de caractère. ». Le coach des Three Lions a tout de même critiqué cette sanction qui ne lui permet pas de garder la forme ni « de lui donner un certain cadre au cours des prochains mois afin qu’il puisse se développer ou être une meilleure personne à la fin ».

Néanmoins, Southgate ne lui a pas fermé la porte de l’Euro 2024 puisqu’il considère l’inverse comme un manque de soutien moral et physique. « Tout est encore possible pour lui », a déclaré le stratège anglais en conférence de presse.

Toney meilleur buteur de l’Euro ? On parie ?

