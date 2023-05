Eberechi Eze appelé pour la première fois avec l’Angleterre

Ezé barti.

Gareth Southgate a dévoilé sa liste pour les deux prochains matchs comptant pour les qualifications de l’Euro 2024. La petite surprise du chef, c’est l’arrivée d’Eberechi Eze, milieu de Crystal Palace, qui a planté 6 buts lors de ses 8 derniers matchs. Raheem Sterling (Chelsea) n’a pas été appelé suite à des entretiens avec le sélectionneur. Trent Alexander-Arnold et Tyrone Mings ont été rappelés aussi. À noter le come-back de Lewis Dunk, capitaine de Brighton, de retour après sa dernière sélection contre les États-Unis en 2018. Dunk réalise actuellement une énorme saison avec la bande à Roberto De Zerbi. Les Seagulls viennent en effet de se qualifier pour la première fois de leur histoire en Coupe d’Europe.

BREAKING: Gareth Southgate has named his England squad for the Euro 2024 qualifiers against Malta and North Macedonia 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/HHwcAmLgql — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 24, 2023

La colonie de Man City est elle aussi bien présente dans la liste avec John Stones, Kyle Walker, Phil Foden, Jack Grealish et Kalvin Phillips. Les Citizens rejoindront les Three Lions après la finale de Ligue des champions, prévue le 10 juin. Ensuite, il faudra se farcir Malte le vendredi 16, avant de défier l’ogre de Macédoine du Nord à Old Trafford, le 19 juin. Les Anglais sont en tête du groupe C avec 6 points.

Eze pas mal mine de rien.

