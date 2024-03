Une réunion est prévue avec l’UEFA pour élargir les listes pour l’Euro à 26 joueurs

L’Europe veut rester à 26.

Alors que l’Euro prend place dans un peu moins de trois mois, des discussions sont toujours en cours concernant le nombre de joueurs à sélectionner pour la compétition. En 2021, l’UEFA avait décidé d’élargir les listes de 23 à 26 joueurs pour l’Euro 2020 en raison des risques de contaminations au Covid. Une formule qui avait été conservée par la FIFA lors de la Coupe du monde 2022, mais pas pour l’Euro 2024, un retour des listes traditionnelles avec 23 joueurs étant prévu pour cet été. Selon Gareth Southgate, il serait toutefois possible que l’instance européenne revienne sur cette décision dans les prochaines semaines.

« Il y a encore une réunion prévue avec l’UEFA dans une quinzaine de jours pour discuter avec certains sélectionneurs de la possibilité d’augmenter le nombre de joueurs, a expliqué le sélectionneur des Three Lions. Nous devons prendre les meilleures décisions selon les connaissances à notre disposition, et certaines d’entre elles seront des décisions médicales. Nous avons réussi à y parvenir lors des tournois précédents. Avec 23 joueurs, c’est nettement plus difficile. » Le bien-être et la santé des joueurs sont le principal argument des adeptes des listes à 26, alors que le nombre de matchs risque d’encore augmenter dans les prochaines années avec le nouveau format de la Ligue des champions et de la Coupe du monde des clubs.

Ça serait aussi un bon moyen pour que les Adil Rami de chaque sélection se sentent un peu moins seuls.

